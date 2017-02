Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Die Warmfront des Tiefs "Rolf" erreicht bereits in der Nacht auf Dienstag die Alpennordseite. Somit setzt von Vorarlberg bis ins Nordburgenland sowie im Norden der Steiermark verbreitet Regen ein, die Schneefallgrenze steigt rasch auf 1.300 bis 1.700 m an. Dazu legt der Westwind immer mehr zu, vom Wiener Becken bis zur Rax-Schneeberg-Region sind sogar stürmische Böen von bis zu 90 km/h möglich.Am Dienstag verstärkt sich der Regen weiter, speziell in den Staulagen vom Bregenzerwald und Arlberg bis ins Mostviertel regnet es anhaltend und oft kräftig. Hier kommen verbreitet 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter zusammen.Im östlichen Bergland weht zudem stürmischer Westwind, vereinzelt, etwa am Schneeberg, sind sogar Orkanböen möglich. "Unterhalb von 1.500 m muss man durch Wind und Regen mit massivem Tauwetter rechnen“, sagt UBIMET -Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. "In vielen Regionen wird der Schnee regelrecht wegrinnen." Vereinzelt kann es aufgrund der teils noch gefrorenen Böden und der Kombination aus Regen- und Schmelzwasser zu kleinräumigen Überflutungen von Feldern und Wiesen sowie einzelnen Straßen kommen. Die Temperaturen erreichen 5 bis 14 Grad, in 1.500 m 1 bis 5 Grad.Erst in der Nacht auflassen Regen und Wind deutlich nach und klingen von Westen her langsam ab. Dazu wird es sogar noch milder, am Mittwoch erreichen die Temperaturen bei zeitweiligem Sonnenschein bis zu 16 Grad. Am Donnerstag sind stellenweise sogar bis zu 18 Grad möglich.Amdürfte der Winter wieder ein Lebenszeichen von sich geben: Die Kälte kommt zurück, auch Schnee in den Niederungen ist möglich!