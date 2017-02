Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Grenzwerte bundesweit überschritten Feinstaub-Alarm in Österreich: Luft schlecht wie nie zuvor

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

114.000 Partikel gemessen Problemzone Wiener Gürtel: Luft kaum mehr zum Atmen

Derverläuft an der Alpennordseite unbeständig. Dichte Wolken bringen Regen, oberhalb von 1.000 bis 1.500 m schneit es. Im Süden und Südosten Österreichs überwiegt aber der Sonnenschein. Einzelne Nebelfelder können sich noch bis zum Mittag halten. Der Westwind lebt in Ober- und Niederösterreich sowie in Wien auf, am Abend verstärkt er sich. Die Temperaturen klettern auf 5 bis 12 Grad. In 2.000 m hat es minus 6 b is 0 Grad.Auch am Dienstag bläst der Westwind weiter kräftig bis stürmisch. An der Alpennordseite und im Osten ist es stark bewölkt und es regnet immer wieder. Im Süden ist es weitgehend trocken und zeitweise auch sonnig. Der Wind aus Westen bläst sehr stark, teilweise erreichen die Böen 80 km/h, Die Temperaturen erreichen 5 bis 12 Grad, in 2.000 m hat es minus 2 bis plus 3 Grad.Amist es überwiegend trocken. Es wechseln sich Wolken und Sonne ab. Im Süden ist es nebelig. Nördlich der Alpen weht kräftiger Westwind, die Temperaturen steigen auf 9 bis 16 Grad. Es wird sehr mild.Amsteigt das Quecksilber weiter. Zwischen 10 und 19 Grad sind prognostiziert, teilweise können 20 Grad erreicht werden. Dazu ist es wechseln bewölkt und sonnig, auch im Süden steigt die Chance auf länger anhaltenden Sonnenschein. Allerdings sind auch atlantische Tiefausläufer hinter dem Hoch aktiv, ambringen sie deutliche Abkühlung und auch wieder Regen und Schnee. Bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen.