Von Montagabend bis Mittwoch gibt es von Vorarlberg bis in den Süden Niederösterreichs noch einmal 5 bis 15 Zentimeter frischen Pulverschnee. Im Süden und Osten bleibt es hingegen von ein paar Flocken abgesehen bereits trocken und zumindest ab und zu kann sich die Sonne zeigen. Mit maximal minus 8 bis plus 1 Grad ist es winterlich kalt.Wahres Kaiserwetter bringt dann ab Mittwoch aber das Hoch „Brigitta“: Die letzten Restwolken lösen sich auf und dann setzt sich strahlender Sonnenschein und oft wolkenloser Himmel durch."Dieses Hochdruckgebiet bleibt uns bis mindestens Ende der Woche erhalten", sagt UBIMET -Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. "Das Wintersportwetter könnte somit kaum besser sein." Nur vereinzelt kann sich in den Morgenstunden flacher Nebel oder Hochnebel halten.Die Nächte sind speziell in den Tälern bitterkalt. Verbreitet liegen die Frühwerte nur zwischen minus 15 und minus 20 Grad, stellenweise kann es sogar noch kälter werden. Tagsüber erreichen die Höchstwerte kaum mehr als -8 bis 0 Grad. Deutlich milder wird es hingegen auf den Bergen, in 1.500 m werden ab Donnerstag zunehmend Plusgrade gemessen, am Wochenende sind sogar bis zu plus 3 Grad möglich. Die Luft ist aber extrem trocken, die Fernsicht somit ausgezeichnet.Die Aussichten für die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel sind in diesem Jahr ausgezeichnet: An allen Tagen scheint von der Früh weg die Sonne, oft ist der Himmel sogar wolkenlos. Dazu ist es im Tal sehr kalt, nach Frühwerten um oder unter minus 15 Grad werden auch tagsüber kaum mehr als minus 3 Grad erreicht. Deutlich wärmer ist es hingegen am Hahnenkamm selbst, dort liegen die Temperaturen tagsüber zwischen -1 und plus 2 Grad. Die Luft ist extrem trocken die Pisten bleiben somit hart gefroren.HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER KLICKEN: DAS WETTER AKTUELL