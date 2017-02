Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Von Vorarlberg bis nach Kärnten muss man am Abend noch mit einzelnen Schneeschauern rechnen. Im Westen geht der Schnee unterhalb von 1.000 m in Regen über. Am Samstag hält sich zäher Nebel und Hochnebel. Vor allem in der Früh und am Vormittag schneit oder regnet es im Südwesten und im Osten. Achtung; Glatteisgefahr!Der Wind weht im Osten nach wie vor ziemlich lebhaft, in den Alpen hingegen ist es föhnig. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen minus 1 bis plus 7 Grad. Mit Föhn kann es sich auf 10 Grad aufwärmen.Der Hochdruckeinfluss in Österreich hält weiter an: Damit scheint vor allem im Bergland Vorarlbergs, in Tirol, Salzburg, der West-Steiermark und im südlichen Mostviertel die Sonne, wenn auch nur zeitweise. Sonst ist es trüb durch den Nebel oder Hochnebel. Der Wind bläst mäßig bis lebhaft aus Süd bis Ost. Die Temperaturen schwanken zwischen minus 1 Grad bis plus 11 Grad bei Föhn. Kaum Wetteränderung am Montag in Sicht!