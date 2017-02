Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Es wird bitterkalt. In den Niederungen breiten sich Nebel- und Hochnebelfelder aus, der Nebel kann gefrieren. Achtung: Es besteht Glatteisgefahr. Ganz im Westen und im Südosten schneit es noch am Abend. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost.In Wien, Niederösterreich, im Burgenland, in der Steiermark und in Unterkärnten hält sich den ganzen Tag über der Nebel. Vor allem nach Südosten ist weiter mit Schnee oder Schneegrieseln zu rechnen. Die Temperaturen steigen im Lauf des Tages auf minus 2 bis plus 4 Grad. In 2.000m hat es minus 8 bis minus 3 Grad.Am Freitag lösen sich die Nebel- und Hochnebelfelder auf. Die Sonne setzt sich durch. Am längsten bleibt es noch trüb in Kärnten und der Steiermark sowie im südlichen Burgenland, dort schneit es auch noch. Im weiteren Tagesverlauf ziehen in Vorarlberg, Tirol und Oberkärnten wieder dichte Wolken auf, am Nachmittag schneite es auch ein wenig. Im Rheintal und am Bodensee regnet es. Die höchsten Temperaturen: minus 2 bis plus 7, bei Föhn sind plus 10 Grad möglich. Dauerfrost in 2.000m: Minus 5 bis 0 Grad.Am Wochenende steigt die Schneefallgrenze auf über 1.000 m an. Im Süden und Südosten hält sich der Hochnebel bis zum Nachmittag, dann kommt die Sonne durch. Die Temperaturen schwanken zwischen minus 2 und plus 11 Grad. Am Sonntag scheint nur zeitweise die Sonne, die Wolken ziehen zwar ab, aber in den Niederungen bleibt es länger nebelig-trüb. Lebhafter Wind bläst aus Ost bis Süd, die Temperaturen pendeln zwischen minus 2 bis plus 8 Grad. Im Westen sind 12 Grad möglich.