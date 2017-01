Die Schnee-Fotos unserer Leser Schneefoto von Leserreporterin Lenka Past (Foto: Leserreporterin Lenka Past)

Tannheim (Tirol, 1101 m): -20,8 Grad

Schoppernau (Vorarlberg, 850 m): -19,5 Grad

Lunz am See (Niederösterreich, 614 m): -19,4 Grad

Aigen im Ennstal (Steiermark, 640 m): -19,0 Grad

Rauris (Salzburg, 941 m): -18,4 Grad

Windischgarsten (Oberösterreich, 596 m): -16,9 Grad

Mallnitz (Kärnten, 1196 m): -12,7 Grad

Wien-Mariabrunn (Wien, 227 m): -10,9 Grad

Mattersburg (Burgenland, 287 m): -9,7 Grad

In der vergangenen Nacht fielen die Temperaturen im gesamten Land erneut weit in den negativen Bereich. "Dabei stellten das Klagenfurter und Grazer Becken mit rund -5 Grad noch die wärmste Region Österreichs dar, sonst wurden auch abseits der Alpen verbreitet -12 bis -8 Grad erreicht", so UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. "Noch deutlich kälter war es inneralpin, besonders in den windschwachen, schneebedeckten Hochtälern." Der Kältepol lag dabei im Außerfern, Tannheim meldete in der Früh eine Tiefsttemperatur von exakt -21 Grad.Damit hierzulande selbst im Hochwinter solche Temperaturen zustande kommen können, müssen einige meteorologische Bedingungen erfüllt sein. "Die wichtigste Zutat für eine derart kalte Nacht ist natürlich die Luftmasse, sie stammt derzeit aus der Ukraine und Westrussland", so Spatzierer. "Zusätzlich stellen ein sternenklarer oder nur leicht bewölkter Himmel, wenig Wind sowie eine vorhandene Schneedecke Bedingungen für sibirische Verhältnisse in Österreich dar." Unter diesen Voraussetzungen kann die Luft in der Nacht nämlich besonders stark auskühlen und sich in Tälern und Mulden sammeln.Die tiefste jemals gemessene Temperatur in einem bewohnten Ort wurde übrigens nicht in den Alpen registriert, sondern im Waldviertel. Am 11.02.1929 fiel das Quecksilber in Zwettl auf -36,6 Grad. Dieser Wert ist aber momentan in ebenso weiter Ferne wie der österreichweite Tiefstwert von -37,4 Grad, gemessen auf dem Sonnblick im Jahre 1905.Die Aussichten für die anstehenden Hahnenkammrennen könnten kaum besser sein. Das Hoch "Brigitta" sorgt von Freitag bis inklusive Sonntag für strahlenden Sonnenschein, der Himmel ist meist wolkenlos. Auch der Wind spielt keine große Rolle, am ehesten macht sich am Sonntag auf den Bergen noch leicht föhniger Südwind bemerkbar. Dieser sollte den Slalom aber keinesfalls beeinflussen. Im Zielbereich bleibt es dabei auch tagsüber meist bei leichtem Dauerfrost, nachts sinken die Temperaturen in Kitzbühel sogar auf -15 bis -18 Grad. In der Höhe präsentiert sich ein umgekehrtes Bild. In 1.500 m werden zum Super-G am Freitag bereits Höchstwerte rund um den Gefrierpunkt erreicht, am Samstag und Sonntag erwärmt sich die Luft dann im Startbereich bereits auf +2 bis +5 Grad.KLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: SO KALT IST ÖSTERREICH!