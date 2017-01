Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Doch mit der extremen Kälte ist es vorbei - jetzt kommt Schnee: Nach einer Wetterberuhigung und 0 bis plus 7 Grad am Donnerstag erreicht schon in der Nacht auf Freitag eine massive Kaltfront die Alpen. Diese zieht bis Freitagmittag über Österreich hinweg und gleichzeitig bildet sich ein Adriatief. Somit zeichnet sich für Osttirol, Kärnten und die südwestlichen Teile der Steiermark der erste nennenswerte Schneefall dieses Winters ab. Speziell in Lagen oberhalb von 500 bis 700 Meter kommen hier verbreitet einige Zentimeter Neuschnee dazu.Gewarnt wird vor Blitzeis : Eisglatte Straßen in ganz Österreich machten den Autofahrern zu schaffen. Mehrere Unfälle ereigneten sich von Salzburg bis nach Niederösterreich: Auf der B54 im Bezirk Neunkirchen durchbohrte ein Auto ein Brückengeländer Am Donnerstag pendelt die Schneefallgrenze zwischen 300 und 600m. Bis zu einem halben Meter Neuschnee sind möglich. Im Flachland bleibt es dagegen oft trocken. Richtig winterlich wird dann der Freitag: Die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefe Lage. Dabei bläst nach wie vor teils kräftiger, auf den Bergen stürmischer Westwind. Die Temperaturen erreichen minus 1 bis plus 4 Grad.Am Samstag zieht starker bis stürmischer Wind auf. Von Westen her Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen minus 3 und plus 2 Grad. Am Sonntag sind noch einzelne Schneeschauer möglich. Dazwischen gibt es aber immer wieder sonnige Phasen. Nach strengem Frost in der Früh sind minus 3 bis 1 Grad prognostiziert. Die neue Woche startet bewölkt und es bleibt kalt.