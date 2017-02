Die Kälte -Karte für Österreich. Damit ist nun Schluss - ab Mittwoch kommt der Frühling!! (Foto: www.wetter.tv)

Die Kälte -Karte für Österreich. Damit ist nun Schluss - ab Mittwoch kommt der Frühling!! (Foto: www.wetter.tv)

Die kommende Nacht wird bitterkalt: Teilweise rutscht das Thermometer auf minus 10 Grad ab. In der Früh muss man in den meisten Regionen mit Nebel rechnen. Achtung: Glatteisgefahr!

Im weiteren Tagesverlauf wird es freundlich - und milder. Denn es etabliert sich ein kräftiges Hoch über Mittel- und Nordeuropa. Auch im Osten steigen die Temperaturen und der Dauernebel lichtet sich.



Das Wetter am Montag in Österreich im Detail: Zunächst gibt es verbreitet Nebel und Hochnebel. Dann setzt sich im Großteil des Landes die Sonne durch. Bis über die Mittagsstunden bleibt es bewölkt oder nebelig in folgenden Regionen: Osttirol, Kärnten und der südlichen Steiermark. Auch im Rheintal und im Seengebiet Oberösterreichs herrscht längerer Nebel vor.



Der Wind bläst vom Mostviertel bis ins Innviertel stark mit 50 bis 70 km/h. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag plus 1 bis 12 Grad. Am Dienstag herrscht fast überall ungetrübter Sonnenschein. Auch die noch verbliebenen Nebel- und Hochnebelfelder im Süden lösen sich auf. Es bleibt föhnig bei mäßigem, im Donauraum noch immer recht lebhaftem Wind. Die Temperaturen klettern auf 5 bis 13 Grad.



Frühlingsalarm ab Mittwoch!

Das sonnige Wetter hält an. Temperaturen von 8 bis schon frühlingshafte 16 Grad sind angesagt. Die Sonne scheint, kaum eine Wolke zeigt sich am Himmel. Auch am Donnerstag soll es so bleiben. Der Freitag verläuft ebenfalls mit 7 bis 14 Grad mild.



