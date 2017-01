Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Der heftige Sturm lässt allerdings allmählich nach: Am Donnerstag liegen die Windspitzen im Flachland meist noch zwischen 60 und 80 km/h, auf den Bergen pfeift einem der Wind teilweise aber mit über 100km/h noch einem um die Ohren. Gewarnt wird vor dem blizzardartigen Sturm vor allem in Verbindung mit Schnee!.Eine aktuelle Unwetterwarnung gilt vor allem für den Westen und Süden Österreichs: Alarmstufe violett herrscht noch in Teilen Salzburgs und der Steiermark sowie Tirols - siehe Karte oben.Die heftigsten Sturmböen sind vorbei: 162 km/h gab es am Mittwoch etwa am Feuerkogel, 108 km/h in Wien-Unterlaa!Bis Freitag in der Früh wird es von Vorarlberg bis zum Mostviertel durchgehend schneien. Bis zu ein halber Meter Neuschnee ist prognostoziert, punktuell können die Neuschneemengen aber erheblich darüber liegen. Die Lawinengefahr in den Bergen steigt erheblich, da der stürmische Nordwestwind zu Schneeverwehungen führen kann.Dazu wird es bitterkalt. Freitag wird der kälteste Tag der Woche, in manchen Tälern sowie im Wald- und Mühlviertel bleibt die Temperatur auch tagsüber mancherorts unter minus 10 Grad! Mehr dazu hier. Die aktuellen Temperaturen in den Landeshauptstädten (Stand Donnerstag, 10:00 Uhr):Wien: - 0,3°CSt. Pölten: -1,6°CEisenstadt: + 0,6°CGraz: -1,8°CLinz: -2,6°CKlagenfurt: -0,1°CSalzburg: -3,5°CInnsbruck: -3,7°CBregenz: -1,4°C