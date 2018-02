ÖAMTC: Spritpreise stiegen weiter an

"Super" war im Jänner mit 1,201 Euro je Liter noch leicht unter dem Höchstwert von 2017 (November: 1,204 Euro/Liter), während der Liter Diesel mit 1,148 Euro schon jetzt über dem Vorjahres-Spitzenwert (Dezember: 1,136 Euro/Liter) liegt.

Im Burgenland, Kärnten, Salzburg und Tirol, einigen deutschen Bundesländern – darunter auch Bayern, Teilen Tschechiens und der Schweiz – beginnen am Wochenende die Ferien, für Vorarlberg, Wien und Niederösterreich enden sie. Der ÖAMTC erwartet aufgrund des Urlauberschichtwechsels sowie zahlreichen Tagesskigästen massive Verkehrsbehinderungen vor allem auf den Hauptverbindungen in Tirol.



Die Zufahrten in die Skigebiete werden ebenfalls überlastet sein. Aufgrund der Grenzkontrollen sollten auf der West Autobahn (A1) beim Walserberg sowie auf der Inntal Autobahn (A12) bei Kufstein lange Wartezeiten eingeplant werden. Zusätzliche Behinderungen prognostiziert der Club aufgrund des Internationalen Tiroler Koasalaufs rund um St. Johann in Tirol.



Staugefährdete Strecken

West Autobahn (A1) bei Salzburg aufgrund der Grenzkontrollen am Walserberg bei der Ausreise nach Bayern

Pyhrn Autobahn (A9) bei der Tunnelkette Klaus sowie beim Selzthaltunnel Tauern Autobahn (A10) zwischen dem Knoten Salzburg und dem Knoten Pongau

Inntal Autobahn (A12) zwischen Kufstein und Wiesing bzw. Richtung Bayern wegen der Grenzkontrollen bei Kufstein

Rheintal Autobahn (A14) Höhe Bludenz bei der Abfahrt ins Montafon

Arlberg Schnellstraße (S16) zwischen Bludenz und der Mautstelle St. Jakob

Zillertal Straße (B169) vor dem Brettfalltunnel sowie zwischen Schlitters und Mayrhofen

Pass Thurn Straße (B161) Kitzbühel und dem Pass Thurn

Tiroler Straße (B171) bei Kufstein

Eiberg Straße (B173) im gesamten Verlauf

Loferer Straße (B178) zwischen Lofer und Wörgl

Fernpass Straße (B179) zwischen Nassereith und Füssen

Pinzgauer Straße (B311) zwischen Bischofshofen und Saalfelden

Ennstal Straße (B320) zwischen Radstadt und Liezen



Auch im Monatsvergleich ist ein Anstieg festzustellen. So war im Jänner der Liter Diesel um 1,2 Cent und der Liter Super um 0,6 Cent teurer als im Dezember. Die Preiserhöhung an den Zapfsäulen erfolgte insbesondere rund um den Jahreswechsel. In den vergangenen Wochen waren die Preise relativ stabil, wobei die Rückgänge der ersten Februar-Tage beim Rohöl nun auch zögerlich an den Zapfsäulen ankommen.

Spritspartipps für die Semesterferien bzw. die Heimfahrt

Preisbewusste Autofahrer können mit den folgenden Tipps auch auf dem Weg zum Skiurlaub und bei der Heimfahrt Geld sparen:

* Preise vergleichen.

* Teure Tankstellen, wie beispielsweise Autobahntankstellen, meiden. Hier waren im Jänner bei einer 50-Liter-Tankfüllung bei Diesel bis zu 19 Euro und bei Super bis zu 20 Euro Ersparnis möglich.

* Zu Wochenanfang tanken – zum Wochenende hin wird es tendenziell teurer. Am günstigsten ist es meist am Sonntag bzw. Montagvormittag.

* Vormittags tanken, denn um 12 Uhr sind einmalige Preissteigerungen erlaubt.

* Im Osten Österreichs tankt man tendenziell günstiger als im Westen.

* Reifendruck kontrollieren – zu geringer Druck lässt den Reifen schneller verschleißen und sorgt für einen höheren Spritverbrauch.

* Vorausschauend und möglichst konstant fahren.

* Im höchstmöglichen Gang fahren und überflüssige Schaltvorgänge vermeiden.

* Rollphasen und Motorbremswirkung nützen.

* Unnötige Beschleunigungsphasen vermeiden.

* Im Stand den Motor abschalten.

* Nicht genutzten Aufbau und überflüssiges Gewicht vermeiden:

Dachboxen sollten möglichst schnell wieder abmontiert und Skischuhe umgehend ausgeladen werden. Denn erhöhter Luftwiderstand und mehr Gewicht erhöhen den Spritverbrauch.

(red)