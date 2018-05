ÖBB rollen bald nur noch mit "Grünen Strom"

Allein in den kommenden fünf Jahren sollen bei den ÖBB 237.700 Megawattstunden Strom und 32.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Die Stromersparnis entspricht dem Jahresverbrauch von rund 67.000 Haushalten.

Greenpeace-Chef Alexander Egit und ÖBB-Chef Andreas Matthä (Bild: Denise Auer) Greenpeace-Chef Alexander Egit und ÖBB-Chef Andreas Matthä (Bild: Denise Auer)

Alles fährt mit "Grünem Strom"



Schon heute decken die ÖBB 92 Prozent ihres Strombedarfs aus erneuerbaren Energieträgern – mehrheitlich aus Wasserkraft, zu einem Drittel aus eigenen Kraftwerken. Dieser Anteil soll noch heuer auf 100 Prozent gesteigert und damit der Bahnstrom-Mix zur Gänze auf „grünen Strom“ umgestellt werden.

Geplante Ausbaustrecken



Wesentliche Schritte des Stufenplans sind die Elektrifizierung weiterer Bahnstrecken und die Umstellung des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge. Folgende Strecken stehen innerhalb der nächsten fünf Jahre auf dem Programm: Arnoldstein-Hermagor (2019), Gänserndorf-Marchegg (2020), Marchegger Ast (2023), Klagenfurt-Weizelsdorf (2023), Koralmbahn Graz-Deutschlandsberg (2023), Koralmbahn Wolfsberg-Klagenfurt (2023).

Neue E-Flotte und E-Tankstellen

Die ÖBB setzen an 50 Bahnhöfen in Österreich den Ausbau von neuen E-Tankstellen an den Park&Ride-Anlagen fort. Auch die Rail&Drive-Flotte wird umgerüstet und erweitert. Den Kunden sollen bis Ende des Jahres 22 Elektroautos zur Verfügung stehen – sukzessive wird die Anzahl auf 100 E-Autos gesteigert.

Rund drei Viertel des ÖBB Streckennetzes sind elektrifiziert, etwa 90 Prozent der Personen-Züge fahren mit Strom. Zu den restlichen zehn Prozent zählen Bereiche, deren Elektrifizierung nicht wirtschaftlich wäre, wie Bahnhöfe und der Verschub. Um die Nutzung des Dieselantriebs in Zukunft weiter zu reduzieren, entwickeln die ÖBB auch andere emissionsfreie Antriebsmodelle.

Die Hybridlok

Im Fokus steht derzeit die Hybridlok – eine elektrisch betriebene Verschublok, die oberleitungsfreie Strecken im Verschubbereich mit eigener Energieversorgung überbrücken soll. Auch das Fahren mit grünem Wasserstoff wird überlegt. Dazu soll überschüssige Windenergie nutzbar gemacht werden.



„Die ÖBB sind das größte Klimaschutzunternehmen Österreichs. Gemeinsam mit Greenpeace werden wir alles in Bewegung setzen, um unsere Bahn noch grüner und damit noch attraktiver zu machen. Langfristig wollen wir vollständig CO2-neutral werden“, erklärte ÖBB-Chef Andreas Matthä.

Bahn schützt Klima

“Wer die Bahn nimmt, schützt unser Klima. Darum unterstützen wir die ÖBB dabei, ihre Vorreiterrolle für Klimaschutz weiter auszubauen, etwa indem sie auf grünen Strom umsteigen, Energie sparen und Bahnfahren noch attraktiver machen”, so Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit. Drei Jahre wird Greenpeace das Projekt begleiten. Die Umweltschutzorganisation stellt ihr Know-how für die Kooperation mit den ÖBB kostenfrei zur Verfügung.

Der Verkehr verursacht rund ein Drittel aller Treibhausgase in Österreich. Eine ÖBB-Bahnfahrt ist 13-mal klimafreundlicher als dieselbe Reise mit dem PKW bzw. 28-mal „grüner“ als mit dem Flugzeug. Auch jede Tonne Fracht auf Schiene statt auf der Straße spart CO2 und belastet die Umwelt 13-mal weniger als der Straßentransport.

(GP)