ÖGB-Chef Katzian fordert verbindliche 4-Tage-Woche

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian pocht auf einen Rechtsanspruch auf die Viertagewoche. „Wir wollen das verbindlich haben“, sagte der Gewerkschaftschef am Dienstag zur Austria Presse Agentur. In den Kollektivverträgen könne man das auf Sozialpartnerebene selbst gestalten, „da brauchen wir keine Regierung dazu“.

Umfrage Was halten Sie von der 4-Tages-Woche? Her damit, wenn die Wochenarbeitszeit von 40-Stunden bleibt.

An sich nicht schlecht, wenn Überstunden weiterhin ausbezahlt werden.

Zehn Stunden pro Tag sind mir zu viel. Ich will 5 Tage arbeiten.

Ich arbeite sowieso 24 Stunden am Tag, echt. Und wenn das nicht reicht, arbeite ich auch in der Nacht.

Mehr Flexibilität einfordern

Angesichts der Beteuerung der Regierung, die neuen Arbeitszeitregelungen brächten mehr Flexibilität für Arbeitnehmende, werde man jetzt diese Flexibilität einfordern. „Im Zuge der Debatte wurde gesagt, die Viertagewoche wird möglich - okay, wir wollen in allen Kollektivverträgen einen Rechtsanspruch darauf“, so Katzian.

Eine Viertagewoche an sich sei zwar nichts Neues, denn in den großen Kollektivverträgen sei sie jetzt schon verankert. In der Vergangenheit sei aber das Problem gewesen, dass viele Unternehmen das nicht umgesetzt hätten - obwohl der KV es zugelassen hätte, betonte Katzian.

„Im Herbst ist Zahltag“

„Heuer im Herbst ist Zahltag“, so der ÖGB-Chef. Vor Beginn der Herbstlohnrunde werden bei einer österreichweiten Konferenz am 18. September Verhandler aller Kollektivverträge zusammenkommen. Am 20. September beginnen die KV-Verhandlungen der Metaller.

Die Viertagewoche sei bei den Verhandlungen eine von mehreren Optionen. Es gebe dazu noch viele Ideen, etwa die sechste Urlaubswoche und von Arbeitnehmenden selbstbestimmte Freizeitblöcke, so Katzian.

Bei der Post AG verhandelt die Gewerkschaft bereits seit Tagen mit der Geschäftsführung. Hier der "Heute"-Bericht.

