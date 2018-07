"Heute"-Dachangebot neue Nummer 1

Die ÖWA Basic meldet für den Juni 5.053.008 Unique Clients (UC) für das Dachangebot von "Heute.at". Damit gelingt es, die Nummer-1-Position aller vergleichbaren Zeitungs-Nachrichtenwebsites Österreichs einzunehmen!

"Heute.at"-Dachangebot als einziges Printmedien-Angebot über der 5.000.000 Unique Client Schallmauer

Das Durchbrechen der 5 Mio. Schallmauer gelingt im Juni sonst keiner anderen vergleichbaren Zeitungs-Nachrichtenwebsite in Österreich. Hinter dem Nummer-1-Platzierten "Heute.at" Dachangebot, reiht sich mit 4.983.338 das Angebot von "oe24"-Netzwerk und mit 4.740.787 das "Der Standard.at"-Network ein.

Zum Dachangebot von "Heute.at" zählen mit 3.004.034 Unique Clients das moderne Nachrichtenportal "heute.at" und das größte österreichische Gesundheitsportal "netdoktor.at", für das 2.424.503 Unique Clients ausgewiesen werden.

"Heute" Print und Online – immer ein Erfolg

"'Heute' ist mit täglich 938.000 die Nummer-1 Gratis-Tageszeitung in Österreich. Wir freuen uns nun mit über 5 Mio. Unique Clients auch unter den Online Angeboten der Zeitungs-Nachrichtenwebsites die Spitzenstellung einzunehmen", äußert sich Geschäftsführer Wolfgang Jansky über den Erfolg.

"Die neuen ÖWA-Zahlen beweisen: 'Heute.at' setzt auf die Themen, die in Österreich interessieren. Unsere LIVE-Berichterstattung zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, mit der schnellsten Sportredaktion des Landes, hat maßgeblich zu diesem Erfolg geführt. Wir arbeiten weiter konsequent am Ausbau unseres Online-Angebots", kündigt die stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin Digitale Strategie, Mag. Maria Jelenko-Benedikt an.

Quelle: ÖWA Basic 06/2018

(red)