McDonald’s führt Tischservice bei uns ein

2018 will die amerikanische Fastfoodkette McDonald’s das Speisen in den österreichischen Filialen komfortabler gestalten. Nach einer Testphase in vier Restaurants soll fast flächendeckend der Tischservice eingeführt werden.

Umfrage Wie oft essen Sie bei McDonald's & Co.? Fast täglich! Leider geil.

Durchschnittlich ein Mal die Woche.

Alle paar Wochen vielleicht ein Mal.

Nur in Begleitung. Solo eigentlich nie.

Ich esse überhaupt kein Fast Food!

Die Idee ist nicht neu. Bereits vor drei Jahren wurde der Service in Frankreich gestartet. Damals wie heute auf Initiative von Isabelle Kuster. Die gebürtige Französin ist seit Oktober die Chefin von McDonald’s Österreich.

So funktioniert’s

Auch in Zukunft müssen Kunden an der Kassa oder beim Selbstbedienungsterminal bestellen. Allerdings wird die Wahlmöglichkeit geboten, ob die Speisen vom Personal zum Tisch gebracht oder selbst mitgenommen werden.

Die verantwortlichen Mitarbeiter heißen "Gästebetreuer", eine deutliche Aufstockung des Personals ist aber nicht zu erwarten. McDonald’s Österreich beschäftigt rund 9.600 Mitarbeiter in 193 Filialen.

Ausweitung des Lieferservice

Noch stellt McDonald’s nur in und um Wien zu, doch 2018 soll der Lieferservice auf die Hauptstädte noch nicht näher genannter Bundesländer ausgeweitet werden. Das Unternehmen kooperiere mit Mjam und UberEats, so Kuster im Gespräch mit der APA.

Außerdem denke man über die Wiedereinführung der Menüs nach und sehe Potenzial für eine Vergrößerung des vegetarischen Angebots. Aktuell bietet McDonald’s in Österreich nur ein "Laberl" aus Milchproteinen und Pflanzenfasern an, das als Ersatz für Hühnerlaberl bestellt werden kann.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(lu)