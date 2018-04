Österreicher besitzen fast 650 Milliarden Euro

Die Österreichische Nationalbank (OeNB) rechnete aus: Das Finanzvermögen der Österreicher ist im letzten Jahr um 3,3 Prozent gestiegen. Aktuell besitzen wir alle zusammen 646 Milliarden Euro. Die OeNB hat dazu die Zahlen des Jahres 2016 mit dem Jahr 2017 verglichen.

Wo liegt dieses Geld? Am Sparkonto. Das Geld wird vor allem in täglich fälligen Einlagen angelegt. Sie machen den größten Teil der Neuveranlagungen aus, diese stiegen um 14 Mrd. auf 138 Mrd. an, machen damit 21 Prozent des Finanzvermögens aus.

Lieber gleich verfügbar

Einlagen, die bis zu einem Jahr gebunden sind, gingen hingegen zurück. Hier verringerte sich das Volumen um 6,6 Mrd. auf 104,5 Mrd. Euro (16 Prozent des Finanzvermögens). Schuld daran, so meint die OeNB, ist der geringe Zinsvorteil gegenüber täglich fälligen Einlagen.

Börsengewinne

Auch an der Börse waren die Österreicher aktiver als noch im Jahr 2016. 3,7 Mrd. Euro gingen in Investmentfonds (2,7 Mrd. davon in ausländische Wertpapiere). Gemischte Fonds und Immobilienfonds sind besonders beliebt, in Rentenfonds investiert der Österreicher weniger gerne als noch vor einem Jahr. Das hat sich ausgezahlt, denn die Aktien in den Fonds stiegen um 19 Prozent auf einen Marktwert von 25 Mrd. Euro.

Auch Schulden

Weil Wohnbaukredite stärker nachgefragt wurden, stieg aber gleichzeitig auch der Schuldenstand. Haushalte verschuldeten sich im Jahr 2017 per saldo um 4,9 Mrd., mehr als noch im Jahr 2016. Der Großteil nimmt Wohnbaukredite auf, auch Konsumkredite haben leicht zugenommen.

Das ausstehende Kreditvolumen betrug zum Jahresende 2017 rund 184,5 Mrd. Euro. 71 Prozent davon sind Wohnkredite.

