14.994 vollelektrische Autos rollen in Österreich

Da liegt noch ein weiter Weg vor uns: Laut Auswertung von Statistik Austria waren Ende Jänner auf Österreichs Straßen erst 14.994 Pkw vollelektrisch unterwegs, darunter waren 2.330 Tesla. Das sind 5.921 Stück oder 65 Prozent mehr als 2016. Der gesamte Pkw-Bestand in Österreich betrug mit Stichtag 31. Jänner exakt 4.901.945 Fahrzeuge.

Besser, zumindest in absoluten Zahlen, fällt die Bilanz bei den Hybrid-Flitzern aus. Hier gab’s zuletzt immerhin 28.111 Exemplare, was ein Plus von 40 Prozent ergibt.

Kraftfahrzeuge insgesamt

In Niederösterreich waren 1.511.636 Kfz zugelassen, gefolgt von Oberösterreich (1.289.341 Kfz), der Steiermark (1.059.004 Kfz) und Wien (870.133 Kfz). Das Burgenland wies mit 279.251 Kfz den geringsten Kraftfahrzeugbestand auf. Zuwächse wurden in allen Bundesländern beobachtet, wobei der Kfz-Bestand in Tirol den höchsten (+2,3%) und in Wien den geringsten Zuwachs (+1,4%) verzeichnete.

Pkw pro Einwohner

Mit 659 Pkw pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner wies das Burgenland den höchsten Motorisierungsgrad aller Bundesländer auf, gefolgt von Niederösterreich (641), Kärnten (632), Oberösterreich (622), der Steiermark (602) und Salzburg (557).

Die Bundesländer Vorarlberg (535), Tirol (532) und Wien (371) lagen unter dem österreichweiten Motorisierungsgrad von 555 Pkw pro 1.000 Einwohner bzw. Einwohnerinnen.

Die Zahl der Pkw mit Dieselantrieb nahm um 0,8% auf 2,77 Mio. zu (2016: +1,7%), jene mit Benzinantrieb (inkl. Flex-Fuel) stieg um 2,1% auf rund 2,08 Mio. (2016: +0,9%).

Gemessen am gesamten Pkw-Bestand in den jeweiligen Bundesländern war der höchste Anteil dieselbetriebener Pkw in Tirol zu finden (58,7%), Vorarlberg wies die meisten benzinbetriebenen Pkw (44,8%) und die meisten Elektro-Pkw (0,6%) auf. Wien hatte die höchsten Anteile bei den Hybrid-Pkw (1,0%) und führte auch bei den absoluten Stückzahlen (7.040 Pkw) das Österreich-Ranking an.

Mehr als ein Drittel des österreichischen Pkw-Bestands (39,6% oder 1,94 Mio. Pkw) wurde vor 2008 zugelassen und ist somit älter als zehn Jahre.

Was die Statistik auch zeigt: 1.005.785 Autos, das sind fast 21 Prozent, liefen bei VW vom Band. Platz zwei in der Austro-Beliebtheitsskala belegt Audi mit 370.378 Fahrzeugen,oder einem Marktanteil von 7,6 Prozent.

Opel folgt mit 308.074 Fahrzeugen (6,3 %), vor Ford mit 288.046 Autos (5,9 %) und BMW mit 280.175 Fahrzeugen (5,7 %).

Der erste Japaner in der Zulassungsstatistik ist Toyota. 168.967 hier zu Lande abgesetzte Exemplare reichen allerdings nur für Rang elf.



(red)