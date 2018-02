Anmeldung für 3 Euro-Münze gestartet

Als Ende 2016 die erste 3-Euromünze veröffentlichte, löste dies einen gigantischen Hype aus. Die Ausgabe war schon am Ausgabetag restlos ausverkauft. Eine solch riesige Nachfrage überraschte alle. Nun wird die Erfolgsgeschichte weiter geschrieben.

Papagei leuchtet im Dunkeln

Anfang März 2018 wird die nächste österreichische 3-Euro-Münze "Papagei" ausgegeben. Das Besondere daran: Neben dem ungewöhnlichen Nominal von 3 Euro wartet die Münze mit einer wahrlich Spektakulärem auf: Das wunderschöne Farb-Motiv des namensgebenden Eisvogels leuchtet im Dunkeln.

Bei der neuen Gedenkmünze "Papagei" wird wieder eine riesige Nachfrage erwartet. Das streng limitierte Geldstück wird wohl wieder vielfach überzeichnet sein. Ein Exemplar der 3-Euro-Gedenkmünze "Papagei" mit Leucht-Effekt kann man jetzt ergattern, wenn man sich in die unverbindliche Reservierungsliste einträgt, so die Münze Österreich in einer aktuellen Aussendung.

Sobald das Zuteilungsverfahren abgeschlossen ist, erhalten Willige von Infos, ob ihre Reservierung bedient werden kann. Falls ja, erhalten Sie ein unverbindliches Angebot, ohne Risiko.

Hinweis laut Münze Österreich

Dieses Reservierungs-Angebot gilt nur innerhalb Österreichs. Mit Ihrer Reservierung gehen Sie keine weiteren Verpflichtungen ein! Sie werden ggf. vorab über den Kaufpreis informiert und entscheiden erst dann. Pro Haushalt kann nur maximal eine Ausgabe reserviert werden. Mehrmalige Reservierungen derselben Personen sind nicht gestattet. Es besteht keine Liefergarantie: Eine Überzeichnung (= mehr Reservierungen als verfügbare Ausgaben) ist wahrscheinlich.

(red)