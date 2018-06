48 Prozent klagen über zu viel Stress

Das Polit-Tauziehen um den 12-Stunden-Arbeitstag mit SPÖ, ÖGB und AK auf der einen, der Regierung auf der anderen

Seite geht in die nächste Runde. Diesmal schickt die Arbeiterkammer eine Betriebsräte-Befragung in den Ring, die zu dem Schluss kommt: Die Jobbelastung wird auch so zum Problem.

Umfrage 12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche: Gute Idee oder Alptraum für Arbeitnehmer? Sehr schlechte Idee.

Ich weiß noch nicht, es kommt auf die praktische Umsetzung an.

Finde ich super, dann habe ich als Arbeitnehmer endlich mehr Flexibilität.

Gefällt mir als Arbeitgeber super.

Konkret sind demnach 48 Prozent der Befragten schon jetzt mit Druck und Arbeitsmenge unglücklich. 52 Prozent sagen zudem, dass die Belastung in den letzten zwölf Monaten zugenommen hat.

Für 40 Prozent blieb sie unverändert, nur 8 Prozent stellten eine Entlastung fest.

Was die Kämmerer auch betonen: 57 Prozent gaben an, dass in ihrer Firma bereits eine Betriebsvereinbarung über fallweise zwölf Stunden Arbeit am Tag existiert. Das allerdings mit Zustimmung des Betriebsrates, der, so die AK, "vernünftige Bedingungen wie Freizeitblöcke und zusätzliches Geld verhandeln kann."

