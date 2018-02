500 Spielautomaten für Wien

50 sogenannte VLTs (Video Lottery Terminals) stehen seit Kurzem in der Admiral Arena Prater. Insgesamt sind aber zehn Mal so viele VLTs, sprich 500 Stück, für Wien geplant, wie Novomatic-Chef Harald Neumann im Rahmen der weltgrößten Spielemesse ICE Totally Gaming in London jetzt verriet. Angedachte Standorte seien nicht in Wohngebieten und bei Schulen, beruhigt Neumann, sondern in Randbereichen wie dem Prater. „Die einzige Möglichkeit, aktiven Spielerschutz zu betreiben, ist reguliertes Glücksspiel. In Wien sind dem illegalen Glücksspiel seit dem Automatenverbot Tür und Tor geöffnet.“

Außerdem erklärt der Novomatic-Chef voller Stolz: „Wir haben es größtenteils geschafft in allen Herrenmärkten Europas die Nummer eins zu sein.“ Hinzu kommen die Finalisierung der Mehrheitsbeteiligung am australischen Branchenriesen Ainsworth Game Technology Limited und der Wachstum im US-Markt: Der Glücksspielgigant aus Gumpoldskirchen - mit 29.500 Mitarbeiten weltweit - ist „das erste österreichische, wenn nicht sogar das erste europäische Gaming-Unternehmen, das in allen US-Bundesstaaten lizenziert ist.“

Damit und einem neuerlichen Umsatzrekord in der Höhe von 4,8 Millionen Euro, +10 Prozent, steckt Novomatic den „überraschenden“ Rückschlag aus Deutschland locker weg: Aufgrund einer Neuregelung der Gesetzgebung und damit dem Verbot von Online-Gaming müssen bei unseren Nachbarn sämtliche Spielautomaten ausgetauscht werden.

4.700 Quadratmeter Glücksspiel

Eine Lappalie, von der sich die Novomatic AG nicht einschüchtern lässt, wie auch der erneut 4.700 Quadratmeter große Messestand im ExCeL Exhibition Center in London beweist: Um alle 400 präsentierten Spielautomaten und -tische und insgesamt 260 Quadratmeter LED-Walls sowie Screens ansteuern zu können, mussten über zehn Kilometer an Kabeln verlegt werden.

Das umfangreiche Angebot: Hightech-Casinoequipment, System und Cash Management-Lösungen über Arcade- und Pub-Produkte bis hin zu Sportwetten sowie Online, Mobile und Social Gaming, dem laut Neumann in Zukunft eine noch größere Bedeutung zukommen wird.

