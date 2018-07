600 Flüge von Ryanair fallen wegen Streiks aus

Weil das Kabinenpersonal für höhere Löhne und ein höheres Krankengeld streikt, werden kommende Woche knapp 600 Flüge ausfallen. Fast 50.000 Passagiere, die am Mittwoch oder Donnerstag Ryanair-Flüge von und nach Portugal, Belgien und Spanien gebucht haben, sind betroffen. Auch Italien-Flüge könnten ausfallen.

Umfrage RyanAir streicht knapp 600 Flüge: Sind Sie betroffen? Ja, leider.

Zum Glück nicht.

Das weiß ich noch nicht.

Ich fliege nicht mit RyanAir!

Laut Angaben der Airline sind oder werden die betroffenen Kunden noch informiert, damit diese rechtzeitig umbuchen können.

Auch für Freitag (20.7.) sind Streiks geplant. Piloten legen ihre Arbeit nieder, weswegen 24 Flüge zwischen Irland und Großbritannien nicht abgefertigt werden können. Mehr als 90 Prozent der betroffenen Passagiere hätten bereits erfolgreich umgebucht.

Auch am Dienstag (24.7.) bleiben die Piloten am Boden, bevor dann am Mittwoch und Donnerstag (25./26.7.) die Flugbegleiter in Italien, Spanien, Portugal und Belgien streiken.

Streik-Chaos an Deutschlands Flughäfen

Lesen Sie hier: Hammerurteil! Bis zu 600 Euro pro Person bei Fluglinien-Streik >>>

Das können Sie tun: Das können Sie tun, wenn der Urlaub ein Reinfall war >>>



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)