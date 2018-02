AUA-Tochter Tyrolean baut 80 Jobs ab

Die in Innsbruck ansässige Austrian-Airlines-Tochter Tyrolean Technik wird 80 der aktuell 110 beschäftigten Mitarbeiter streichen. AUA-CEO Kay Kratky bestätigte die Pläne im Zuge einer Pressekonferenz am Montag.

Nicht mehr wettbewerbsfähig

Das Unternehmen sei "aufgrund der Kostenstrukturen" nicht mehr wettbewerbsfähig, so die Erklärung. 30 Mitarbeitern sollen in Innsbruck weiterhin für die Linienwartung zuständig sein. Die "Schwerwartung" der Dash 8-Propellerflugzeuge wandert an einen anderen Standort. Dieser ist aber noch nicht fixiert.

Die Tyrolean Technik war bisher ein eigenes Unternehmen, doch auch das sei nun nicht mehr gerechtfertigt, so Wolfgang Henle, Co-Geschäftsführer der Tyrolean Technik. Es werde eine Eingliederung in die AUA geben. Es steht noch nicht fest, ob der Name Tyrolean Technik bleibt.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)