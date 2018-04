Ab Dienstag gibt's hier den Null-Euro-Schein

Eisenstadt bringt ab 3. April eine auf 5.000 Stück limitierte Null-Euro-Banknote heraus. Sie gilt zwar nicht als offizielles Zahlungsmittel, weist aber etliche Sicherheitsmerkmale eines regulären Euroscheins auf und wird von einer eigens lizenzierten Gelddruckerei hergestellt. "Sie sieht daher nicht nur aus wie eine echte Banknote, sie ist echt", heißt es seitens der Stadt.

Umfrage Wäre Ihnen der Schein 3.50 Euro wert? Ja, der könnte ja im Wert bei Sammlern sogar noch steigen.

Ich weiß nicht so recht... als Gag vielleicht.

Nein, damit kann ich nichts anfangen.

Der Eisenstädter Null-Euro-Schein ist als Souvenir für Touristen und für Sammler gedacht. Auf der Vorderseite zeigt er ein Portrait von Joseph Haydn, Noten einer Komposition von ihm und den Spruch "Meine Sprache verstehet man durch die ganze Welt".

Schon vor dem Start am Dienstag hat es laut Bürgerservice zahlreiche Anfragen aus dem In- und Ausland gegeben. Derartige Spezialbanknoten sind in Sammlerkreisen sehr beliebt.

Erhältlich ist der Eisenstadt-Euro ab 3. April in der Bürgerservicestelle im Rathaus.

(red)