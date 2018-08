Ab September dürfen Trafiken Kaffee verkaufen

Die Wirtschaftskammer und die Monopolverwaltung, unter der die Trafiken betrieben werden, haben sich geeinigt, meldete der ORF. "Ich bin mir sicher, dass die ersten Kollegen schon mit 1. September verkaufen werden. Andere werden vielleicht noch abwarten", meinte Andreas Schiefer, Obmann der Trafikanten in der Wiener Wirtschaftskammer gegenüber Radio Wien. "Einige werden richtig Vollgas geben, andere schauen sich das an. Es ist aber mit Sicherheit nicht für jede Trafik geeignet."

Der Nebenartikelkatalog

Rechtlich wird Kaffee in den sogenannten Nebenartikelkatalog aufgenommen. Ebenso wie Ansichtskarten, Fahrscheine oder Souvenirs darf dann eben auch Kaffee verkauft werden. Das entspricht laut Schiefer der Linie, in Trafiken Waren anzubieten, "die der Kunde schnell braucht und schnell haben will" – und da gehöre "Coffee to go" dazu.

Zudem erhoffen sich die Trafikanten eine zusätzliche Einnahmequelle, die auch eine relativ hohe Gewinnspanne aufweist.

Eine Konkurrenz zu den Kaffeehäusern will man aber nicht sein, Schiefer sieht "ein gedeihliches Miteinander": "Es wird in den Trafiken keine Sitzgelegenheiten geben, es soll kein Kaffeehauscharakter entstehen." Es gebe auch Trafikanten, die "Coffee to go" gar nicht wollen, weil in unmittelbarer Nähe Kaffeehäuser beheimatet seien.

