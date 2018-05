Achtung, Finger weg vom "Bonbel Cremig & Würzig"

In einer Probe des Produktes wurden die Bakterien Listeria monocytogenes nachgewiesen. Aufgrund des möglichen Gesundheitsrisikos sollten Konsumenten den Rückruf beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren, informiert das Unternehmen. "Es wurden lediglich 42 Kartons mit je 8 Käsestangen in wenige Filialen in Kärnten und Osttirol ausgeliefert", beruhigt Bonbel weiter.

Konkret betroffen ist der "Bonbel Cremig & Würzig" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.05.2018. Andere Sorten der Marke und Produkte mit einem anderen MHD seien nicht betroffen.

Besondere Gefahr für Schwangere

Listeria monocytogenes kann gesundheitsgefährdend sein und grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen und Übelkeit hervorrufen.

"Konsumenten, die diese Symptome nach dem Verzehr der Bonbel-Produkte mit dem genannten MHD feststellen, sollten sicherheitshalber einen Arzt aufsuchen. Schwangere Frauen, immunschwache oder ältere Menschen sollten diese Symptome besonders ernst nehmen, da für sie ein erhöhtes Gesundheitsrisiko besteht", heißt es in einer Aussendung am Dienstag.

(red)