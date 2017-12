Alarm vor Weihnachten: Bitcoin stürzt jetzt ab

Die umstrittene Digitalwährung Bitcoin hat kurz vor Weihnachten massiv an Wert verloren. Damit hat der steile Kursanstieg vorerst ein abruptes Ende gefunden: Auf mehreren Handelsplattformen stürzte der Bitcoin Freitag früh kurzzeitig um mehr als 16 Prozent unter die 13.000 Dollar-Marke und rodelte auf 12.000 Dollar zu. In Tokio war der Bitcoin am Mittag (Ortszeit) rund 13.248 Dollar wert, nachdem er in der Früh noch mit rund 15.800 Dollar gestartet war.

Auf der Achterbahn



Die Achterbahnfahrten der Digitalwährung sind unerhört: Im heurigen Jänner war ein Bitcoin 752 Dollar wert, Mitte Oktober übersprang er die Marke von 5.000 Dollar. Im November wiederum brach der Kurs kurzzeitig um fast 30 Prozent von 7.888 auf 5.555 Dollar ein. Vergangenes Wochenende war der Bitcoin noch auf 20.000 Dollar zugestürmt. Auch andere Digitalwährungen wie Ethereum und Litecoin büßten am Freitag zweistellige Prozentzahlen ein.

Zentralbanken in Sorge



Die Europäische Zentralbank hat bereits Sorge angesichts der möglichen Risiken geäußert. Die scheidende Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, kritisierte, Bitcoin sei „kein Geld“.

