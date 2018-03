Amazon-Chef Jeff Bezos reichster Mensch der Welt

Alljährlich erhebt das US-Magazin "Forbes" die Liste der reichsten Menschen der Welt. In der aktuellen Liste hat Amazon-Chef Jeff Bezos Microsoft-Gründer Bill Gates den Rang als reichster Mensch der Welt abgelaufen – und das mit so hohen Vorsprung wie es in der "Forbes"-Liste noch nie der Fall war.

Das Magazin schätzt Bezos' Vermögen auf rund 120 Milliarden US-Dollar, das sind umgerechnet rund 97 Milliarden Euro. Damit liegt Bezos knappe 30 Milliarden vor Gates, der "nur" auf 90 Milliarden Dollar (rund 72,5 Milliarden Euro) kommt.

Vermögen in zwölf Monaten verdoppelt

Noch unvorstellbarer: Bezos hat sein Vermögen in den vergangenen zwölf Monaten nahezu verdoppelt, wie "Forbes" schreibt. Grund dafür ist der rasante Kursanstieg der Amazon-Aktie. Der US-Investor Warren Buffett rangiert mit 84 Milliarden Dollar solide auf dem dritten Platz.

Auf Platz vier findet sich einer der großen Aufsteiger des Jahres: der Chef des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH, Bernard Arnault. LVMH gehören rund 70 Luxusmarken wie Hennessy, Moet oder Louis Vuitton, die weltweit für satte Umsätze sorgen. Arnaults Vermögen von geschätzten 72 Milliarden Dollar ließ ihn vom 11. Platz auf den 4. Platz aufrücken.

Donald Trump weiter abgestürzt

US-Präsident Donald Trump rutschte übrigens in der Liste erneut stark ab – und zwar um 222 Plätze auf Rang 766. Sein Vermögen schätzt "Forbes" auf derzeit 3,1 Milliarden Dollar, das sind 400 Millionen Dollar weniger als vor einem Jahr. Bereits in der "Forbes"-Liste von 2017 war Trump um 220 Plätze nach unten gerutscht.

(red)