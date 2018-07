Amazon Prime Day startet heuer am 16. Juli

Amazon verlängerte den "Prime Day 2018" auf 36 Stunden, in denen Prime-Mitglieder von weltweit über einer Million Angeboten profitieren können.

Das Angebot

Heuer erwarten Kunden am "Prime Day" zudem doppelt so viele Angebote von Amazon Devices sowie die bisher besten Angebote von Alexa-fähigen Produkten wie Echo, Fire TV und Fire Tablets. Erstmals als Angebote am Prime Day dabei sind Echo Geräte mit Bildschirm und Artikel aus neuen Kategorien wie zum Beispiel Home Security.

Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich auf Amazon anmelden und den Service 30 Tage lang kostenlos testen.

Begrenzter Zugriff

Am diesjährigen "Prime Day" erhalten Prime-Mitglieder erstmals für einen begrenzten Zeitraum Zugriff auf neue Produkte, Inhalte und Sondereditionen von bekannten Marken. Zu den Neuheiten in Deutschland und Österreich gehören unter anderem eine Sound Bar mit Amazon Alexa Sprachsteuerung von Polk, das Tabletop-Spiel Dummschwätzer von Hasbro, eine smarte Körperanalysewaage von Omron VIVA sowie die Grind und Brew Filter-Kaffeemaschine von Philips.

