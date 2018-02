Wiener Apple Store öffnet noch im Februar

Der Apple Store öffnet seine Pforten am 24. Februar. Es ist das erste Geschäft des amerikanischen Tech-Giganten in Österreich. Die Bauarbeiten dauerten über ein Jahr und wurden unter strenger Geheimhaltung durchgeführt.

Keine Kassen, dafür Veranstaltungen

Bezahlt wird übrigens nicht an der Kassa, sondern bei den Mitarbeitern. Sie tragen mobile Kassensysteme.

Mit besonderen Angeboten für Besucher will man sich von herkömmlichen Store-Konzepten abheben Die Programme von "Today at Apple" sind in allen 500 Apple Stores weltweit verfügbar und bieten auch in Wien ab Eröffnung täglich kostenlose Events aus den Bereichen Foto und Video, Kunst und Design, Musik oder Programmieren.

Die Registrierung für "Today at Apple"-Sessions startet am 15. Februar unter apple.com/at/today und in der Apple Store App.

(lu)