Weniger arbeitslose Österreicher im Juli

Ende Juli waren 282.583 Menschen als arbeitslos registriert. Das sind um 8 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2017. Rechnet man Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammen, so waren laut AMS 340.593 Personen (minus 29.793) ohne Job.

Umfrage Wird in Österreich genügend gegen die Arbeitslosigkeit unternommen? Ja. Wer wirklich will, findet immer einen Job.

Ältere Arbeitslose gehören stärker unterstützt.

Nein, Wer sich auf Hilfe von Regierung oder AMS verlässt, ist schon verlassen.

Nach nationaler Definition ist die Arbeitslosenquote um 0,7 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent gesunken. Die Zahl der AMS-Schulungsteilnehmer ist um 8,2 Prozent auf 58.010 Personen geschrumpft.

Wieder fällt auf: Bei der Arbeitslosenquote gibt es enorme Unterschiede zwischen den Bundesländern. So waren in Wien im Juli 11,8 Prozent ohne Arbeit, während es in Tirol nur 3,3, Prozent waren. "Auch innerhalb der Bundesländer zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Regionen. Örtliche Flexibilität bei der Arbeitssuche erhöht daher nach wie vor die Jobchancen in unserem Land", teilt AMS-Chef Johannes Kopf mit.

Mehr Stellen sind wieder am Bau (-14,3 Prozent) sowie in der Produktion (- 11,8 Prozent) frei geworden.



Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)