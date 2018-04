Arnolder wird neuer Chef der Telekom Austria

Die morgige Aufsichtsratssitzung der Telekom Austria wird spannend: Es wird nicht nur der Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates bekannt gegeben werden, sondern auch der Umbau des Vorstandes.

Alejandro Plater, derzeitiger CEO der Telekom Austria, geht im Sommer. (Bild: keine Quellenangabe) Alejandro Plater, derzeitiger CEO der Telekom Austria, geht im Sommer. (Bild: keine Quellenangabe)

Die Republik wird ihr im Telekom-Syndikatsvertrag eingeräumtes Recht wahrnehmen, den CEO des Konzerns zu besetzen. Der 40-jährige Österreicher Thomas Arnoldner soll neuer Telekom-General werden. Geplant ist, dass er im Sommer den vom Hauptaktionär America Movíl eingesetzten CEO Alejandro Plater ablöst, berichtet das Wirtschaftsmagazin "Trend". Plater bleibt aber im Vorstand.

Neuer Chef kommt aus Junger ÖVP



Arnoldner ist derzeit Geschäftsführer von T-Systems in Wien, einer Tochter der Deutschen Telekom. Davor war er Vorstandsvorsitzender von Alcatel-Lucent in Österreich. Als früherer Politiker der Jungen ÖVP hat Arnoldner auch beste Kontakte in die Regierung. Seine Frau Bernadette Arnoldner ist Landesgeschäftsführerin der Wiener ÖVP.

Ruttenstorfer geht



Im Aufsichtsrat der Telekom wird Wolfgang Ruttenstorfer sein Mandat zurücklegen. Neue Aufsichtsratspräsidentin wird die Wirtschaftsanwältin Edith Hlawati, die dem Kontrollgremium der Telekom bereits einmal angehörte, berichtet Trend.

