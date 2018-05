Servicecenter Oberes Donautal eröffnet

Seit Frühjahr 2017 entstand in Aschach in Oberösterreich der neue Standort für viadonau und die Schifffahrtsaufsicht. Der langgezogene, ebenerdige und direkt am Donauufer liegende Holzbau fügt sich harmonisch in das bestehende Ensemble im historischen Umfeld des Schopper- und Fischermuseums Aschachein.

Das lichtdurchflutete, von Dietrich I Untertrifaller Architekten, entworfene Baukonzept nimmt Anklänge an den benachbarten Gebäuden – die ästhetische Schlichtheit steht dabei im Vordergrund. Der moderne und zugleich technikarme Holzbau folgt einem nachhaltigen Energiekonzept, ist hochwassersicher geplant und bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für gemeinsames, fachübergreifendes Arbeiten inmitten der malerischen Flusslandschaft der Oberen Donau.

Feierliche Eröffnung

Im Rahmen der Eröffnung am Freitag wurde im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern aus Landes- und Gemeindepolitik, aus dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, dem viadonau-Aufsichtsrat sowie der Geschäftsführung das Gebäude offiziell an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übergeben.

"Die Donau ist eine wachsende Wirtschaftsdrehscheibe – ökologisch sinnvoll und für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich von großer Bedeutung. viadonau steht für hochprofessionelle und unkomplizierte Arbeitsweise und das immer im Interesse der Bevölkerung", erklärte Landesrat Günther Steinkellner.

Geweihtes Donauwasser

BMVIT-Sektionschef Gerhard Gürtlich rückte vor allem die Stärkung der Donau als Verkehrsweg in den Fokus: "Die Donau ist einer der bedeutendsten Verkehrswege. Die Wasserstraßengesellschaft viadonau erweckt die Donau zum Leben. Der neue Standort von viadonau und der Schifffahrtsaufsicht steht für eine vorbildliche Bündelung von Synergien, der Dank gilt allen Beteiligten."

Für viadonau-Geschäftsführer Hans-Peter Hasenbichler ist das verbesserte Arbeitsumfeld durch das neue Servicecenter entscheidend für optimales Arbeiten an und für die Donau: "Es zeigt sich nun, dass es die richtige Entscheidung war, die Aufgaben von viadonau entlang der gesamten Strecke in Österreich zu verteilen. Dieses neue Gebäude steht für einen Modernisierungsschub, den wir in den nächsten Jahren kontinuierlich fortsetzen."

Pater Fritz Wenigwieser segnete mittels geweihtem Donauwasser.

(red)