Austrian ist die beste europäische Airline

Wer auf Flugreisen Wert auf guten Service legt, wird immer häufiger zur Kasse gebeten. Ob für flexible Tarife, Aufgabengepäck oder Sitzplatzreservierungen: Weltweit nehmen die Airlines laut der Beratungsgesellschaft Idea Works über 82 Milliarden für Zusatzleistungen ein. Die Zeitschrift "Reise & Preise" hat Leser und Internetuser befragt und ließ sie auf einer Skala von 1 bis 6 Noten für die Serviceleistungen der Airlines vergeben.

Zur Umfrage: Die Umfrageteilnehmer sollten die Serviceleistungen neben einer Pauschalnote in insgesamt 10 Rubriken bewerten, aus denen sich die Endnote zusammensetzt: Sitzkomfort, Bordverpflegung, Getränke, Service an Bord, Toiletten, Pünktlichkeit, Preis-Leistung u.a. (13.196 Teilnehmer)



Umfragesieger in der Economy Class ist demnach Singapore Airlines mit der Note 5,37. Auf den weiteren Plätzen folgen Emirates (4,99), Qatar Airways (4,93) und Thai Airways (4,77). Beste europäische Fluggesellschaft wurde Austrian Airlines (Platz 5, Note 4,74), gefolgt von Swiss (Platz 10, 4,54) und Lufthansa (Platz 11, 4,52). Die Top 10 finden Sie in der Bildstrecke zum Durchklicken.

In der Business Class machte ebenfalls Singapore Airlines das Rennen (Note 5,69). Auf dem zweiten Platz landete Qatar Airways (5,56) vor Austrian Airlines (5,55), Emirates (5,39) und Etihad (5,20). In der Gruppe der Ferienflieger ging der 1. Platz an die Schweizer Airline Edelweiss Air, bei den Low-Cost-Carriern hat Norwegian die Nase vorn.

Wichtig sind für Flugreisende demnach allen voran ein aufmerksamer Bordservice, ein zeitgemäßes Entertainment-Angebot, akzeptable Bordverpflegung und regelmäßige Getränkedurchläufe.

Ranking Ferienflieger:

1. Edelweiss Air (5,0)

2. Germania (4,6)

3. Condor (3,7)

4. Sun Express (3,46)

5. TUIfly (3,22)

Ranking Billigflieger:

1. Norwegian (4,67)

2. Air Asia (4,0)

3. Easyjet (3,74)

4. Eurowings (3,59)

4. Ryanair (3,59)

