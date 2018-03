BMW zahlt jedem Mitarbeiter 10.000 Euro

Der Autokonzern BMW hat im vergangenen Jahr stolze 8,7 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Das lohnt sich nicht nur für den Vorstandsvorsitzenden Harald Krüger und die Großaktionäre Stefan Quandt und Susanne Klatten, sondern auch für die fleißigen Angestellten.

Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG (Bild: WWW.STADLERPHOTO.COM) Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG (Bild: WWW.STADLERPHOTO.COM)

So sollen die rund 80.000 Mitarbeiter in Deutschland jeweils 9.455 Euro Erfolgsbeteiligung kassieren.

30 Prozent des Gewinns werden zudem als Dividende an die Aktionäre ausbezahlt. Nachdem Stefan Quandt 25,8 Prozent der Aktien hält, bekommt er 622 Millionen Euro überwiesen. Seine Schwester Susanne Klatten erhält für ihre 20,9 Prozent der Anteile 504 Millionen – gemeinsam kassieren die Geschwister demnach 1,1 Milliarden. Abgesehen von den beiden Stammaktionären wird auch das Management großzügig belohnt. So wird Vorstandschef Harald Krüger zehn Prozent mehr Lohn erhalten – dieser beträgt einem "Spiegel"-Bericht zufolge künftig 8,3 Millionen Euro.

Ob diese Bonuszahlung auch für Angestellte österreichischer BMW-Werke gilt, konnte der Konzern auf "heute.at"-Anfrage nicht beantworten. Im Motorenwerk Steyr gebe es ohnehin eine sehr gute Erfolgsbeteiligung, die derzeit aber noch nicht feststehe.

Investition in neue Technik

Außerdem gab BMW im Zuge der Jahresbilanzkonferenz am Mittwoch in München bekannt, bis zu sieben Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investieren zu wollen. Im laufenden Jahr möchte der Autobauer weiterhin ordentlich Gewinn schreiben und mindestens so viel erwirtschaften wie 2017.

(red)