Billa-Shops ziehen bald in 47 Shell-Tankstellen ein

Nach dem Aus der Beziehung mit Spar hat Shell den Mitbewerber Rewe (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg) ins Boot geholt. Bereits im Juli oder August werden die ersten bisher noch unter „Spar Express“ firmierenden Tankstellenshops unter der neuen Marke „Billa Unterwegs“ eröffnen.

Spätestens Ende des Jahres soll die Umstellung aller 47 Standorte abgeschlossen sein. Das kündigten am Mittwoch Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti und Shell-Managerin Astrid Adamek an.

In den 47 Shell-Tankstellen sind dann ab Sommer sowohl Produkte für den sofortigen Verzehr als auch für zu Hause erhältlich. Neben dem Angebot unter der Marke „Billa Unterwegs“ stehen unter der Marke „deli by Shell“ frisches Gebäck, frisch zubereitete Snacks plus diverse Kaffeespezialitäten zur Verfügung.

Außerdem werden Rewe-Eigenmarken wie „clever“, „Chef Menü“, „Simply Good“ oder „Da komm‘ ich her!“ im Regal stehen. Hinzu kommen die Exklusivmarken ‚Billa‘, ‚Billa Freshy‘ und ‚Billa mach mal Pause‘. Zudem gibt es Obst, Gemüse und Tiefkühlprodukte wie Pizzen.

Und die Preise? Rewe gibt zwar unverbindliche Empfehlungen ab. Das letzte Wort haben jedoch die Pächter, gilt doch ein zu enges Preiskorsett als Hauptgrund für das Zerwürfnis zwischen Shell und Spar.





