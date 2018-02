Bitcoin im freien Fall: Kurs kracht unter 8.000 Dollar

Auf der größten Handelsplattform Bitstamp krachte der Kurs am Freitag um 12.32 Uhr unter die 8.000 Dollar Marke und gab auf seiner Talfahrt weiterhin kräftig Gas. Eine Stunde später war der Kurs bereits auf 7.800 Dollar gefallen. Das ergibt einen Kurseinbruch von 16 Prozent allein am Freitag.

Boom und Absturz

8.000 Dollar war die Kryptowährung zuletzt am 24. November 2017 wert. Danach war der Kurs regelrecht explodiert. Mitte Dezember wurden bis zu 20.000 US-Dollar für ein Bitcoin hingelegt. Die digitalen Währungen boomten damals.

Digitaler Reichtum schwindet

Heute schwindet der digitale Reichtum rasant. Denn auch bei anderen Digitalwährungen kam es kurz vor dem Wochenende zu einem massiven Kurseinbruch. Das Gesamtvolumen der Kryptowährungen verlor in 24 Stunden satte 143 Milliarden US-Dollar an Wert: Am Donnerstag lag das Handelsvolumen bei 515 Milliarden US-Dollar, am Freitag Nachmittag waren es nur noch rund 372 Milliarden. Am späten Abend erholte sich der volatile Kurs jedoch wieder ein bisschen.

Staaten gegen Bitcoin

Der Grund für den Absturz: Immer mehr Staaten wollen die unkontrollierbare Internet-Währung an die ganz kurze Leine legen. Länder wie China und Südkorea gehen bereits jetzt sehr restriktiv vor, die EU will nachziehen.

(GP)