Bitcoin stürzt jetzt unter 10.000 Dollar ab

Katastrophen-Woche für die Digitalwährung Bitcoin. Am Mittwoch durchschlug der Kurs auf dem Weg nach unten bereits die 10.000 Dollar-Marke an einigen Handelsplätzen. Seit dem Rekordhoch Mitte Dezember, als ein Bitcoin nach rasantem Höhenflug runde 20.000 Dollar wert war, hat die Digitalwährung fast 50 Prozent an Wert verloren. Anfang 2017 war ein Bitcoin wiederum für weniger als 1.000 Dollar zu haben.

Nicht nur der allseits bekannte Bitcoin büßt bitter. Ethereum ist wieder unter die 1.000-Dollar-Marke gerutscht, Bitcoin Cash ist wieder deutlich weniger als 2.000 Dollar wert. Auch fast alle anderen Kryptowährungen wie Ripple, Cardano, IOTA oder Stellar haben ordentlich Federn lassen müssen.

Atemberaubende Verluste

Die Verluste sind atemberaubend: Alle digitalen Währungen wie Bitcoin, Ether und Ripple zusammen waren in der Vorwoche laut der Plattform Coinmarketcap.com runde 830 Milliarden Dollar wert. Heute sind davon weniger als 500 Milliarden Dollar übrig – ein Verlust von schlanken 330 Milliarden Dollar.

Regulierungen

Gründe für den wilden Verfall: In China und Südkorea, zwei der wichtigsten Märkte für den Handel mit Kryptowährungen, soll der Handel mit Bitcoin und Co streng reguliert werden. Auch das Mining – das Errechnen der Währung – der digitalen Währung wird erschwert.

An die kurze Leine

Dazu kommt, dass Nationalbanken und Regierungen auf der ganzen Welt angekündigt haben, die digitalen Währungen an die kurze Leine legen zu wollen. In der EU sind schärfere Regeln für die Nutzung von Krypto-Börsen und dem sogenannten Wallet geplant. Die Identifizierung der Nutzer soll verlangt werden, um Geldwäsche und Betrug vorzubeugen.





(GP)