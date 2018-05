Brussels Airlines streikt – Wien-Flüge fallen aus

Die Gewerkschaft fordert höhere Gehälter und wünscht sich sichere Arbeitsverhältnisse. Die Angestellten von Brussels Airlines wollen von der deutschen Mutter Lufthansa, die die Airline Anfang 2017 übernommen hat, über die Zukunftspläne informiert werden. Deshalb wird am Montag und Mittwoch protestiert.

Umfrage Fliegen Sie oft? Ja, ich liebe Flugreisen!

Gezwungenermaßen.

Nein, nicht sehr oft und gerne.

Ich mag es gar nicht, zu fliegen.

Der Streik soll sich auf rund 60.000 Passagiere auswirken. Betroffene Kunden konnten gratis umbuchen oder stornieren. Sollten Reisende festsitzen, wird ihnen eine Unterkunft bereitgestellt, hieß es seitens der belgischen Fluggesellschaft.

Brussels Airlines rät allen Kunden mit einer Buchung innerhalb der Streikperiode , den Status ihres Fluges über www.brusselsairlines.com zu überprüfen.

Am Flughafen Wien Schwechat bleiben am Montag drei Flieger nach Brüssel am Boden. Konkret fallen die Flüge um 9.25 Uhr, 18.10 Uhr und 21.40 Uhr aus.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(Red)