Entscheidung naht: Zwei Angebote für Vögele

Wer der beiden Interessenten den Zuschlag für die insolvente Modekette Vögele bekommt, soll sich noch am heutigen Donnerstag oder spätestens am Freitag entscheiden.

Ursprünglich gab es vier Interessenten, die beim Masseverwalter Übernahmeangebote eingebracht hatten. Zwei davon seien laut Gläubigervertreter nun in der engeren Wahl. Beide hätten die Bedingungen – darunter etwa den Erhalt so vieler Mitarbeiter und Filialen wie möglich – am ehesten erfüllt, heißt es.

Einem "Presse"-Bericht zufolge handelt es sich bei den beiden Bietern einerseits um den deutschen Finanzberater GA Europe, der sich auf Restrukturierungen spezialisiert hat, und anderseits um die niederländische Modefirma Victory and Dreams. Letztere hatte im Frühling über ihre Tochter Miller & Monroe schon 200 deutsche Vögele-Filialen übernommen.

Die Modekette war nach der Insolvenz ihrer Schweizer Muttergesellschaft mit rund 48,5 Millionen Euro Schulden in die Pleite gerutscht. Vögele betreibt in Österreich, Slowenien und Ungarn mit 711 Mitarbeitern mehr als 100 Filialen. Ob alle Filialen erhalten bleiben ist mehr als fraglich.

