Das schenken Österreicher ihrem Valentinsschatz

Was die verliebten Österreicher zum Valentinstag schenken, wo und wann sie ihre Geschenke kaufen und wie viel sie dafür ausgeben, hat der Handelsverband gemeinsam mit Mindtake im Rahmen des Consumer Check erfragt.

Umfrage Beschenken Sie Ihre/Ihren Liebsten am Valentinstag? Selbstverständlich!

Wir haben uns darauf geeinigt, uns nicht zu beschenken.

Ich schenke meiner Mutter/meinen Freunden eine Kleinigkeit.

Am Valentinstag bekommt von mir niemand irgendetwas. Ich hasse diesen Tag.

Im Zuge des Handelsverband Consumer Check werden im Laufe des Jahres die österreichischen Konsumenten zu 12 speziellen Themen oder Ereignissen im Handel befragt. Die Studie wird von Mindtake, ein Full-Service Online Markt- und Meinungsforschungsinstitut, durchgeführt.

Die Top-Geschenke zum Tag der Liebenden am 14. Februar werden demnach auch 2018 wieder Blumen (59 Prozent), Süßigkeiten (24 Prozent) und nicht-materielle Geschenke (17 Prozent), etwa gemeinsame Ausflüge, sein.

Jüngere Paare geben mehr aus

Mit Abstand am meisten geben übrigens die unter 30-Jährigen aus. "Im Schnitt 84 Euro", so Handelsverband-Chef Rainer Will.

Rund 34 Prozent der Österreicher werden ihre Valentinstags-Einkäufe u.a. in Geschäften in der Nähe erledigen, 23 Prozent im Shopping Center und knapp 15 Prozent in den klassischen Einkaufsstraßen. Der Online-Handel kommt auf 23,5 Prozent und schließt damit zu den Shopping Malls auf.

Jeder Fünfte beschenkt die Mama

Ein Drittel aller Österreich (31%) verzichtet heuer übrigens gänzlich auf Geschenke. Die Mehrheit beschenkt die Freundin/den Freund (43%) bzw. Ehefrau/-mann (32%), aber auch Mütter dürfen sich freuen, denn 21 Prozent der Österreicher machen der Mama zum Valentinstag ein Geschenk.

>>> Lesen Sie hier: G'riss um Valentinstags-Dinner bei McDonald's

(red)