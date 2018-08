Decathlon eröffnet mit Geschenk für Heute-Leser

Auf rund 5.000 Quadratmetern bietet der renommierte französische Sportartikel-Händler in der Shopping City Süd Ausrüstung und Bekleidung für über 70 Sportarten. Auch große Indoor-Testflächen zum Ausprobieren zahlreicher Sportgeräte sind vorhanden.

Diese Rucksack wird verschenkt. (Bild: zVg)

Für die "Heute"-Community gibt es ein spezielles Zuckerl: Die ersten 1000 „Heute“-Leserinnen und Leser, die am Mittwoch, den 22. August zur Eröffnung des neuen Decathlon-Stores mit einer "Heute“-Ausgabe in der Hand kommen, erhalten einen Rucksack gratis.

Der Wanderrucksack



Dieser 10-Liter-Wanderrucksack der Decathlon-Marke Quechua ist ideal für mehrstündige Wanderungen mit den notwendigen Basics: Verpflegung, Wasser und Windjacke passen locker hinein. Außerdem gibt Decathlon eine 10-jährige (!) Garantie auf diesen Rucksack.

Was die Sportartikel-Filiale in der SCS auszeichnet: Die Decathlon-Mitarbeiter sind selbst begeisterte Sportler und somit

die idealen Berater, wenn es um Sport geht. Sie kennen

die Produkte in- und auswendig und können genau beurteilen,

was für den Kunden und seinen Sport das Beste ist.

