Jaguar E-Type fährt mit Strom und geht in Serie

Prinz Harry und seine Meghan rollten damit entspannt in die Flitterwochen. Mit dem E-Type Zero Concept hat Jaguar einen zum Elektromobil umgebauten, historischen E-Type dem Brautpaar hingestellt. Jetzt haben die Briten angekündigt, ab 2020 solche Elektro-Umbauten serienmäßig auch nicht-royalen Kunden anbieten zu wollen.

Mit dem i-Pace ist Jaguar frisch zum Elektroautobauer aufgestiegen. Diese Kompetenz macht sich die Klassikabteilung von Jaguar künftig zu Nutze, um auch Elektrifizierungen des Oldtimers vorzunehmen. Einen solchen Umbau sollen künftig E-Type-Besitzer bestellen können. Außerdem wird Jaguar selber E-Types restaurieren und elektrifizieren. Im Zuge dieser Restaurierungsarbeiten können auch moderne Infotainment-Systems oder LED-Scheinwerfern eingebaut werden.

Noch kein Preis

Details und Preise werden von Jaguar allerdings noch nicht genannt. Was die Kunden erwarten könnte, deutet aber das E-Type Zero Concept ziemlich konkret an. Dort wo eigentlich Motor und Getriebe montiert sind, hat Jaguar E-Maschine, Batterie und Leistungselektronik eingepflanzt. Mit dieser Antriebstechnik soll das 272 PS starke Fahrzeug schneller als mit der Originalmotorisierung sein. Die Sprintzeit aus dem Stand auf 100 km/h wird mit 5,5 Sekunden angegeben.

270 km Reichweite

Die 40-kWh-Batterie soll eine Reichweite von mickrigen 270 Kilometer erlauben, die Ladezeit zähe sechs bis sieben Stunden betragen. Für viele Oldtimer-Fans mag ein solcher Umbau ein Sakrileg sein. Doch es gibt noch Hoffnung: Laut Jaguar lässt sich Strom-E-Type auf Wunsch auf wieder auf den Originalmotor umrüsten.

