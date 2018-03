Der neue Elektro-Jaguar stammt aus Graz

Der I-Pace ist das erste Elektroauto von Jaguar und ein Novum im Österreich: Es ist das erste in Großserie und mit hohen Stückzahlen gebaute Elektroauto aus Österreich, gefertigt von Magna Steyr.

Jaguar wirft mit dem I-Pace Teslas Model X den Fehdehandschuh hin. Die Elektrokatze sprintet in 4,8 Sekunden auf 100 km/h und kommt mit einer Akkuladung bis zu 480 Kilometer weit. Das muss ein Tesla erst einmal bringen.

Der Crossover aus Graz hat eine Aluminium-Architektur, was eine hohe Steifigkeit der Karosserie bei vergleichsweise geringen Gewicht zur Folge hat. Der Schwerpunkt liegt um 150 Millimeter tiefer als beim aktuellen F-Pace, während die ideale paritätische Achs-Gewichtsverteilung bei der Dynamik hilft.

Die 90 kWh Lithium-Ionen-Batterie verhilft dem I-Pace zu einer Reichweite von 480 Kilometern, was im Alltag 380 bis 400 km Reichweite bedeuten wird. Besitzer werden die Batterie an einer 100 kW Schnellladesäule mit Gleichstrom in weniger als 40 Minuten von Null auf 80 Prozent aufladen können; wer nur 15 Minuten Zeit hat, kann auf gleiche Weise 100 Kilometer Reichweite „nachtanken“.

Satte 400 PS

Das E-Mobil ist nicht schwach auf der Brust: Mit Allradantrieb, 294 kW (400 PS) und 696 Nm an maximalem Drehmoment liefert der Jaguar I-PACE eine elektrisierende Performance. Die vom Stand weg voll abrufbare Leistung lässt den Performance-SUV in nur 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten.

Die beiden von Jaguar selbst entwickelten Permanentmagnet-Synchronmotoren sind in die Vorder- und Hinterachse integriert, was Platz spart und so einen Innenraum von einer Klasse größeren Fahrzeugen ermöglicht. Die Türgriffe sind versenkbar, das hilft der Aerodynamik.

Das Interieur ist luftig und das große Panorama-Glasdach lässt das Licht in die Fahrgastzelle, absorbiert aber die Wärme. Die Beinfreiheit hinten beträgt 89 Zentimeter. Der Kofferraum fasst von 656 Liter bis 1.453 Liter, je nach Lehnen-Stellung der Rückbank. Viele Ablagen, darunter ein 10,5 Liter großes Fach in der Mittelkonsole, helfen beim Verstauen.





Zu guter Letzt der Preis in Österreich: ab € 78.380 Euro.

(GP)