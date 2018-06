Der neue Z4-Roadster von BMW ist ein echter Steirer

Die BMW Group weitet ihr Engagement in Österreich weiter aus. Ende 2018 startet die Produktion des neuen BMW Z4 bei Magna Steyr in Graz. Der BMW Z4 wird dann exklusiv in Österreich für den Weltmarkt produziert. Mit dem neuen Roadster und der bestehenden Produktion des BMW 5er werden dann bereits zwei Modelle der BMW Group in Österreich hergestellt.

Mit der Erprobung eines stark getarnten Prototyps auf dem BMW Testgelände im südfranzösischen Miramas, absolviert der neue BMW Z4 derzeit eine Etappe auf seinem Weg zur Serienreife.

Im Rahmen dieser intensiven Erprobung soll der neue BMW Z4 bereits erkennen lassen, dass die Neufassung des Roadster-Konzepts zu einem "spürbaren Plus an Sportlichkeit" führe, meldete BMW.

Details im September



Mehr Details zum Serienmodell des BMW Z4 werden Mitte September bekannt gegeben.

Allein im Jahr 2017 verbuchten die BMW Group in Österreich mehr als 7,1 Milliarden Euro Umsatz und entlasteten mit einem Exportüberschuss von 1,7 Milliarden Euro die österreichische Handelsbilanz. Über 5.200 Menschen haben bei der BMW Group in Österreich einen Job.

