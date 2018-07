Deutsches Unternehmen kauft Wein & Co

Die Hawesko Holding AG aus Hamburg (Deutschland) schluckt Wein & Co. Das teilte das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mit.

Mit diesem Schritt ergänzt die Hawesko-Gruppe ihre bereits seit 20 Jahren unter der Marke Wein Wolf bestehenden Großhandelsaktivitäten in Österreich um ein Unternehmen im Endkundenbereich.

Wein & Co erzielte im Geschäftsjahr 2016/17 rund 43 Millionen Euro Umsatz. Die Erstkonsolidierung von des österreichischen Unternehmens wird voraussichtlich ab dem 1. Oktober 2018 erfolgen. Der Hawesko-Vorstand geht von einmaligen, in der Planung für 2018 bislang noch nicht berücksichtigten Integrationskosten in Höhe eines mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrags aus.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch relevante Aufsichtsbehörden sowie von weiteren üblichen Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird zu Beginn des vierten Quartals 2018 erwartet.

