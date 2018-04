Streiks an vier deutschen Airports

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Dienstag Warnstreiks an vier Flughäfen in Deutschland angekündigt.

Zu Arbeitsniederlegungen soll es in Frankfurt am Main, München, Köln und Bremen kommen, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Verdi will damit vor der dritten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst Druck machen.

Die Streiks werden auch Passagiere aus der Schweiz betreffen: Vom Flughafen Zürich sind am Dienstag 34 Flüge von und nach Frankfurt und München geplant.

