Smarties: Gleich teuer, aber weniger drin

"Viele bunte Smarties" war einmal: Die sogenannte Riesenrolle von Smarties, in der für gewöhnlich 150 Gramm von den bunten Schokolinsen gefüllt mit Milchschokolade steckten, enthält jetzt nur noch 130 Gramm.

Der Preis ist laut "Hamburger Verbraucherzentrale" allerdings der gleiche geblieben – lediglich der Inhalt wurde reduziert.

Hierzulande wurde die Packung 2016 von zunächst 170 Gramm auf 150 Gramm verkleinert. Bald steht wohl auch in Österreich der nächste Schritt an. Immerhin begründet Hersteller Nestlé die Entscheidung in Deutschland laut einem "Spiegel"-Bericht mit einer Vereinheitlichung der Produkte mit den in anderen Ländern angebotenen Größen.

Mogelpackungen sind keine Seltenheit

Solche sogenannten Mogelpackungen – Verpackung und Preis bleiben bei weniger Inhalt gleich groß – sind leider kein Einzelfall. Im Gegenteil, sie führen Konsumenten regelmäßig in die Irre. Erst kürzlich klagte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) Starbucks wegen Teepackungen, die nicht einmal zur Hälfte gefüllt waren.

