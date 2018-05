Diese Kontaktlinsen schießen Laserstrahlen

Bei Science-Fiction-Fans dürften Laserstrahlen, die aus den Augen geschossen werden, für im wahrsten Sinne des Wortes strahlende Augen sorgen. Wissenschaftler haben Kontaktlinsen entwickelt, die das ermöglichen könnten.

Genauer gesagt eine Folie aus speziellen Kunststoffen, die erstmals flexible Laserbauteile möglich macht, die auch in Kontaktlinsen eingebaut werden können. Präsentiert wurde die Laserfolie von Wissenschaftlern der University of St Andrews in Schottland. Wie das Team in »Nature Communications« berichtet, verliefen Tests einer solchen Kontaktlinse mit einem isolierten Rinderaugapfel positiv: Obwohl die Laserfolie durch einen weiteren Laser von außen aufgeladen werden muss, ist die Technik unschädlich.

Der Zweck der Laserfolien: Sie sollen im Sicherheitsbereich zum Einsatz kommen. Die genaue Frequenz eines solchen Lasers sei nur schwer exakt zu reproduzieren, so dass sie auf Banknoten, an den Händen oder eben als Kontaktlinse als eindeutige Identifikation dienen könnten.

