Diese Harley Davidson kostet 1,6 Millionen Euro

Rund 1,6 Millionen Euro investierte der Nobeljuwelier Bucherer in eine Harley-Davidson Softail Slim S, bei der jede Schraube aufwändig veredelt wurde. Ein achtköpfiges Team des Schweizer Bike-Veredlers Bündnerbike steckte über 2.500 Stunden Arbeitszeit in das Projekt „Harley-Davidson Blue Edition“.

Zwei Tresore



Zu den Besonderheiten der Blue Edition zählen zwei ausfahrbare Tresore auf dem Tank. Auf der linken Seite sitzt unter einer Glaskuppel aus gewölbtem Panzerglas ein Ring mit einem 5.40 Karat schweren Diamant.

In einem zweiten Tresor auf der rechten Tankhälfte befindet sich eine Spezialanfertigung aus der Uhrenmanufaktur von Carl F. Bucherer, die auf dem Modell Patravi TravelTec II basiert. Damit die Vibration des Motors dem mechanischen Uhrwerk nicht schadet, ist die Uhr in einer Art Käfig mit einer aufwendigen Halterung aus Silikonringen gelagert.

Handgefertigt

So ziemlich jedes Metallelement wurde neu und von Hand gefertigt, der Rahmen nahtlos geschweißt, auch die Felgen sind eine Spezialanfertigung. Der V2-Motor liefert unauffällige 100 PS.

Innenbeleuchteter Motor

Der Motor ist innenbeleuchtet: Durch ein Fenster am Nockenwellengehäuse ist die sich drehende Nockenwelle sichtbar, ebenso wie die Ventilsteuerung und die vergoldeten Drosselklappen. Hitzebeständige LED-Lämpchen leuchten den Motor aus.

Spezielle Lackierung



Der Sattel aus Rindsleder wurde von Hand in der Schweiz zusammen genäht. Selbst der blaue Lack ist nicht irgendein Lack. Eine spezielle Technik ist nötig, um die Harley-Davidson in diesem intensiven Blau leuchten zu lassen. In einem ersten Schritt wurde das gesamte Bike versilbert, danach wurden noch sechs Farbschichten aufgetragen.

Nobel-Juwelier Bucherer gibt wie gesagt den Wert der Blue Edition mit rund 1,6 Millionen Euro an. Das dürfte die Blue Edition zum teuersten Motorrad der Welt machen.

Und zum Abschluss hier das Video von der Maschine:





(GP)