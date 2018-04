Doppelmayr baut alle Lifte für Olympia 2022

Die nächsten Olympischen Winterspiele finden im Jahr 2022 in Peking statt. Im Yanqing National Alpine Ski Center, wo die alpinen Ski-Bewerbe stattfinden werden, erhielt das Vorarlberger Unternehmen Doppelmayr den Zuschlag für alle neuen Seilbahnanlagen – neun an der Zahl. Der Vertrag wurde am Sonntag im Beisein von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Peking unterzeichnet.

Neun Lifte

74 Kilometer nordwestlich vom Stadtzentrum Pekings entfernt liegt Yanqing – einer von drei Austragungsorten der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Hier befindet sich das Alpine

Center, wo die alpinen Ski- sowie die Bob- und Rodelbewerbe stattfinden werden. Bis Herbst 2019 errichtet Doppelmayr in Yanqing neun Seilbahnlagen. Darunter fünf kuppelbare 8er-Gondelbahnen, zwei kuppelbare 6er-Sesselbahnen mit Bubble und zwei fixe 4er-Sessellifte. Zum Geschäftsvolumen machte das Unternehmen keine Angaben.

"Für Doppelmayr ist der Auftrag für Olympia 2022 und das erneute Vertrauen in unsere Produkte großartig. Wir freuen uns, für dieses sportliche Großereignis aufs Neue unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen zu dürfen", so Alexander Klimmer, Gesamtvertriebsleiter der Doppelmayr Seilbahnen.

