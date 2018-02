US-Börsen sacken ab: Dow Jones minus 4 Prozent

Die Turbulenzen an der Wallstreet halten an. Der Dow Jones schließt am Donnerstagabend 4,2% im Minus und notiert erstmals seit letztem November unter 24'000 Punkten.

Der Verlust von 1032 Punkten liegt nur knapp unter jenem vom letzten Montag, als der Index den grössten Absturz seit über sechs Jahren hinlegte.

(Red)